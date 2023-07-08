林家良（左）嘗試拿弓，林尚成（右）用琴身刷琴弓演奏。（周麗蘭攝）

林尚成演奏Blackpink的 「Shut down」 周麗蘭攝

33歲小提琴演奏家兼老師林尚成得知土庫鎮青農林家良種稻照顧2隻水牛，今（8日）帶著小提琴到土庫鎮水牛安養之家「對牛彈琴」，嘗試用音樂和牛交流，他演奏三首曲子，比起周杰倫的「牛仔很忙」，牛對韓國女團Blackpink的音樂更有反應。

林家良在土庫鎮成立水牛安養之家以來曾辦過2次「對牛彈琴」快閃音樂會，前年是二胡及中國笛，去年是笙與口琴；今年林尚成在文化部青年部落文化行動計畫認識林家良，主動相約對牛彈琴。

青農林家良陪公牛安心聆聽林尚成演奏周杰倫的牛仔很忙，那時母牛阿樂走開去滾泥巴。（周麗蘭攝）

林尚成是台北教育大學音樂系碩士，主修小提琴，副修鋼琴，師承德國、法國海歸派音樂家，從小參加社區、縣市表演及比賽，曾在金曲獎、金馬獎樂團伴奏，近年在大陸上海的國際學校指導小提琴。

當林尚成演奏Blackpink的「Shut down」時，阿樂（遠處）慢慢走回來。（周麗蘭攝）

林尚成今（8日）第一次對牛演奏小提琴，準備柯南、牛仔很忙、Shut down等3首樂曲，正在吃甘蔗葉的公牛安心、母牛阿樂一聽到模擬「哞聲」，好奇抬頭尋找音源，然後繼續暢快進食，尾巴狂搖。

演奏途中阿樂一度離開搖滾區去滾泥巴，但聽到林尚成演奏Blackpink的「Shut down」時慢慢走回來，一路甩尾巴到林尚成面前，泥巴甩得四處噴濺，林尚成繼續演奏到結束。

林尚成說，他曾對家裡的狗拉琴，狗也會搖頭，今天這3首曲子原本期待牛會興奮扭屁股。

林家良表示，安心、阿樂的尾巴有搖動、耳朵豎起來，代表牠們聽到了而且開心，前兩年也是如此，牛是懂音樂的，不是鴨子聽雷。