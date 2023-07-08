侯友宜與歐洲聯盟駐台代表高哲夫。（摘自侯友宜臉書）

侯友宜與波蘭台北辦事處長高則叡。（摘自侯友宜臉書）

國民黨總統參選人侯友宜6日參加美國在台協會 AIT舉辦的美國獨立紀念日247周年慶祝酒會，與會人員就曾透露不少外國代表對侯相當感興趣也希望邀請侯拜訪。侯友宜今天在臉書張貼當日照片，除了AIT處長孫曉雅，還有歐洲聯盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）與波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski），展現自己的外交實力。

侯友宜在臉書指出，謝謝美國在台協會AIT孫曉雅處長邀請，參加美國國慶（獨立紀念日）酒會，侯強調，美國一直是台灣最重要的盟友，未來，我將繼續致力於台美雙邊關係的穩定與繁榮、維護民主與自由，這是我們的共同價值。

侯友宜也在最後祝美國第247年生日快樂，並盼台美友誼長存！「Happy Fourth of July! AIT」

除了侯友宜曾自曝與AIT官員會面10餘次，他日前也曾受高哲夫邀請，參加歐盟會員國駐台代表6月份的例行聚會，與14位代表和副代表見面。侯友宜當時就說，期盼透過難得的對話平臺，促進未來更多交流管道和合作機會。