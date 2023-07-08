李星民飾演的資深刑警「金宅祿」是《舊案尋兇》中的靈魂人物。（Disney＋提供）

Disney＋原創韓劇《舊案尋兇》於去年底播出後備受好評，第1季結局吊足觀眾胃口，想知道那位自稱是金宅祿的「老朋友」、卻害他成為謀殺案嫌疑人的神秘藏鏡人究竟是誰，劇迷們頻敲碗的第2季本周終於上線，原班人馬李星民、景收真、李學周回歸，還加入《財閥家的小兒子》中的瘋姑姑金信祿，這對「父女」再度同台演出日前在首爾舉辦記者會，導演韓東和率4人出席暢聊拍攝秘辛。

李星民飾演的資深刑警「金宅祿」是劇中的靈魂人物，他表示當初在拍攝第1季就已聽說了會拍第2季的消息，並分析2季的差異，「若說第1季宅祿的體力消耗很大，那麼第2季就是消耗腦力了。本季比起動作劇，更像是諜戰劇」，預告將會很燒腦。而他和金信祿繼《財閥家的小兒子》後再合作，從父女關係變成警局同事，金信祿更是李星民的上司，李星民對此表示「聽到她要加入時，就覺得很開心也很感激」，並大讚金信祿將會展現與前作完全不同的精湛演技 。

金信祿在《舊案尋兇2》中將展現內斂演技。（Disney＋提供）

金信祿則稱，決定出演的主因就是能和李星民再攜手，「我們在《財閥家的小兒子》中單獨對戲的場面並不多，但這次對手戲還滿多的，之前就很想（跟李星民）用眼神飆戲，嘗試傳遞緊張感的演技給觀眾」，不忘謙虛稱「非常感謝（李星民）能配合我演戲，在拍攝現場見到前輩，也會簡單地討論劇本，然後開始演戲，很順利地進行。 就像體育比賽一樣激盪出火花，能夠經歷這個過程真的很開心。」

她也進一步透露其實在上一季公開前，自己就接到了第2季的演出邀約，「這部戲的評價很好，所以我也很開心地決定演出，拍攝時第1季正在播出，當時我想說『為了不要讓我演成任何其他人，一定要努力拍攝第2季！』」劇中她飾演警局李的婦少單位組長「延柱炫」，金信祿說，「為了讓觀眾分不清是敵是友、想要的是什麼，是個製造緊張感和懸念的角色」，因此她的演技也相對內斂且克制。

《舊案尋兇2》每週三下午3點在Disney＋更新2集。