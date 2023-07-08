前高雄市長韓國瑜在1日活動中喊出夜襲歌詞「信號一響…」，引發各界遐想。圖為2018韓國瑜在鳳山場造勢晚會演講。（中時資料照／劉宥廷攝）

藍營2024總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中同框，被視為合作契機。然而韓國瑜上台致詞時卻是隻字不提「侯友宜」，也引發外界很多猜測。對此，前立委郭正亮認為，韓國瑜席中提到的「信號一響…」這段話意有所指，心中真正要支持的對象應該是「會贏的候選人」。

本月1日的黃復興活動，韓國瑜致詞時金句再度噴發，像是夜襲歌詞最後4句話「只等那信號一響，只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗！」，以及「全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗」、「但願人長久，千里共嬋娟！」「戰鼓已經擂起來了！」。

郭正亮5日在中天節目《綠也掀桌》指出，自己覺得韓國瑜說的話耐人尋味，在黃復興那個場也不講侯友宜，只說了只說等信號一響，我們就展開閃電攻擊，打好這場勝仗，「什麼是信號一亮，國瑜兄講話真的很有藝術。」

郭正亮分析，韓國瑜真正希望的是，支持勝選聯盟，簡單來說就是支持會贏的那個人，所以才會在「侯韓同框」的聚會上特別提到夜襲的歌詞，意義就是「民進黨一定要下架，我們支持會贏的候選人。」郭還提到，跟韓國瑜心態類似的民眾還有很多，自己不少朋友也抱持這種立場，「對於支持國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都沒有特別意見，取向很清楚就是不要讓民進黨總統參選人賴清德當選，這比什麼都重要，看誰最有機會贏。」