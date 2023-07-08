36歲的黃姓男子從事毒品交易及持有槍械，警方掌握成立專案小組偵辦。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

現場警方合力壓制並逮捕黃男，所長徒手奪下簡單，在現場查獲手槍、衝鋒槍等改造槍彈、安非他命等犯罪證據。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣警察局長張國雄得知埤頭分駐所所長林聖智於查緝過程中，為保護同仁安全奮不顧身，還特別前往分駐所慰問並表揚其英勇事蹟。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埤頭鄉黃姓男子因從事毒品交易還持有改造槍械，遭警方鎖定，日前北斗分局埤頭分駐所所長林聖智持搜索票前往逮人，沒想到黃男竟拿起剪刀攻擊員警，林聖智見狀奮不顧身的抱住黃男，並徒手搶下他手中的剪刀，合力壓制順利逮捕黃男，驚險瞬間遭警方祕錄器錄下。

36歲的黃姓男子從事毒品交易及持有槍械，警方掌握成立專案小組偵辦，經蒐證並向彰化地院聲請搜索票，上月28日警方持搜索票前往黃嫌經常出入的芙朝村某處工寮搜索。

當天員警到場表明身分並出示搜索票時，黃男先是編織理由拖延員警進屋，甚至還出言挑釁警方，員警見黃嫌不願配合，因此從後門包抄進入屋內，不料黃男竟情緒失控，手持剪刀刺向員警，所長林聖智見狀趕緊環抱黃嫌，其他員警隨即使用辣椒水等工具，順利將其壓制。

現場警方合力壓制並逮捕黃男，所長徒手奪下簡單，在現場查獲手槍、衝鋒槍等改造槍彈、安非他命等犯罪證據，訊後全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣警察局長張國雄得知埤頭分駐所所長林聖智於查緝過程中，為保護同仁安全奮不顧身，還特別前往分駐所慰問並表揚其英勇事蹟。張國雄說，維護社會治安是警察的責任，凡危害民眾生命、身體、財產安全絕對依法究辦；呼籲民眾發現可疑人、事、物請立即報案，共同維護社會治安環境。