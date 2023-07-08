桃園市長張善政8日出席「樂陶遊藝」台灣岩礦壽山師生展開幕茶會。（蔡明亘攝）

「樂陶遊藝」台灣岩礦壽山師生展由台灣岩礦陶藝協會理事長呂志強與經典柴燒工作室負責人暨策展人徐清治率領18位陶藝創作者，共20人展出藝術作品。（蔡明亘攝）

台灣岩礦壺作為器皿也具有特別功能，可釋放遠紅外線、切割水分子，讓茶湯更細緻。（蔡明亘攝）

「樂陶遊藝」台灣岩礦壽山師生展今起至7月30日在國巨洋傘文創園區展出，由台灣岩礦陶藝協會理事長呂志強與經典柴燒工作室負責人暨策展人徐清治率領18位陶藝創作者，共20人展出藝術作品。桃園市長張善政今出席開幕茶會，初次欣賞岩礦陶藝讓他大開眼界，盼未來創作者們開拓更多元藝術作品。

張善政表示，岩礦陶藝是近年台灣創新研發的新創作方法，運用岩礦獨特能量創作，每個作品都不一樣，每個紋路表達的意境也各有風味。今天是他第一次欣賞岩礦陶藝，大開眼界、拓展見聞，感謝每位創作家發揮創意製作美麗作品，盼於新創作領域中，開拓更多元藝術作品。

台灣岩礦創作始於30多年前「台灣岩礦之父」古川子的獨特工法與配方，呂志強說明，此為全世界獨一無二，也是繼唐朝唐三彩、宋朝五窯、明朝青花瓷、清朝紫砂後，岩礦創作成為現代陶藝的代表特色。

呂志強說，台灣岩礦壺把岩礦的壺身、杯身當作畫布，呈現不同色彩與紋理美感，而岩礦壺作為器皿也具有特別功能，可釋放遠紅外線、切割水分子，讓茶湯更細緻。

呂志強提到，「樂陶遊藝」台灣岩礦壽山師生展是他與學生共同辦理的聯展，這些作品除延續他受古川子老師啟發的配方和技法外，學生們也繼承古法和精神，以獨特風格和創意進一步發揚光大。盼藉此展覽推動岩礦壺藝術的交流與推廣，讓更多人了解台灣岩礦和欣賞這個獨特的台灣藝術形式。