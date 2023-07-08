土耳其總統艾爾段今天表示支持烏克蘭加入北約，同時他也宣布俄羅斯總統蒲亭將於8月來訪，正在施壓俄羅斯把黑海穀物倡議延長至少3個月。

綜合美聯社與路透社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行的聯合記者會上表示，烏克蘭飽受戰爭蹂躪，他支持烏克蘭加入北約。

這是澤倫斯基自俄烏戰爭後首次訪問土耳其，目的是為烏克蘭在戰事後加入北約尋求支持。北約領袖下週將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行會議，預計將重申烏克蘭有一天終將加入北約。

艾爾段支持烏克蘭加入北約，卻始終延遲批准瑞典加入，理由是土耳其認為瑞典未能有效打擊庫德族武裝分子和其他組織，安卡拉視他們為安全威脅。

另一方面，艾爾段還表示，安卡拉當局正努力延長由土耳其和聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI），該倡議為經由黑海運輸超過3000萬噸的烏克蘭穀物鋪平道路。

黑海穀物倡議有助於抑制全球糧食價格上漲，不過將於17日到期。俄羅斯一直不願延長，理由是阻礙國內食品和化肥出口。

俄烏戰爭以來首訪土耳其的澤倫斯基就此表示：「俄羅斯的表現就好像它擁有整個黑海，好像它是這裡的主人。」

艾爾段說，蒲亭將於8月訪問土耳其，屆時希望討論展延「黑海穀物倡議」，還有雙方換囚的可能。

土耳其與烏克蘭和俄羅斯均維持密切關係，利用與雙方關係充當調解人。土耳其既沒有與西方盟國一起對俄羅斯實施經濟制裁，但同時也提供烏克蘭作戰武器，並呼籲尊重其主權。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）