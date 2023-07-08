台水公司緊急停水搶修至傍晚5時，影響將近400戶。（摘自台水公司官網／徐佑昇基隆傳真）

成功一路水管爆裂地面隆起成「小瀑布」，400戶停水至傍晚5點。

基隆市仁愛區成功市場前的成功一路8日上午近11時傳出自來水爆管情形，大水淹過馬路，甚至使部分路基被淘空，使路面下陷10多公分，柏油路也裂開近10多公尺。自來水公司也宣布緊急停水，影響將近400戶。基市府工務處表示，成功一路118巷口爆管已交由自來水公司處理中，據瞭解是250釐米的舊水管爆管，已將開關閥先關閉並開挖搶修，預計搶修至下午5時，市府已要求水公司派水車至現場供民眾使用。

基隆市義警大隊副總幹事紀文荃向本報表示，該路段水管爆管後範圍越來越大，甚至地面還隆起，對民眾交通及安全影響甚大。當下他就立即通報相關單位前來處理。

仁愛區光華里長陳世豐表示，成功一路118巷破管漏水，他也馬上聯絡自來水公司盡快搶修，因為他擔心大水持續沖刷路基，恐造成路面下陷，後果不堪設想。他認為漏水的水量非常大，爆裂的應是大水管。

水公司委外廠商約11時到場，工作人員說，為250釐米的大管破裂，可能因管線老舊，但原因還要了解。工作人員並緊急關閉開關閥後，開挖馬路搶修，預計搶修至下午5時結束，台水公司並同步發布停水公告，影響將近400戶。

工務處表示，成功一路118巷口爆管，已由自來水公司處理中，巷口兩端已先交管警方亦派員到場管制，並已要求自來水公司派水車至現場供民眾使用。

據了解，由於爆管處都是商家和攤販，近期天氣炎熱，大家無水可用都怨聲載道。附近居民認為，水公司應加強舊管線汰換，避免破管發生，因為該處許多住戶不是大樓用戶，並沒有水塔備水，一停水就沒水可用，相當不便。

水公司第一區管理處表示，詳細爆管原因還要了解，是管線老舊、太熱溫差大、遭車重壓等都有可能，目前也都在進行汰換舊管作業，希望能早日解決相關問題。