大陸證監會8日消息，大陸部分基金公司8日發布公告，降低旗下公募基金產品管理費及託管費，證監會對此回應，支持公募基金管理人及其他行業機構合理調降基金費率。下一步，將按「凸出重點、遠近結合、穩慎推進、統籌發展」工作思路，堅持市場化、法治化原則，全面優化公募基金費率模式。

證監會稱，近年來，中國大陸公募基金行業快速發展，已成為資本市場十分重要的機構投資者，在提高直接融資比重、促進資本市場改革發展、服務居民財富管理需求、服務實體經濟與國家重大戰略方面發揮了積極作用。

證監會監管始終堅守公募基金行業發展的人民性，持續推進公募基金行業高品質發展。在今年主題教育期間，圍繞投資者關心、關切的問題，證監會深入開展調查研究，廣泛聽取市場意見，根據行業發展實際和投資者需求，制定了公募基金行業費率改革工作方案，將監管引導推動與行業主動作為相結合，指導公募基金行業穩妥有序開展費率機制改革，支持公募基金管理人及其他行業機構合理調降基金費率。

下一步，證監會將按照「凸出重點、遠近結合、穩慎推進、統籌發展」的工作思路，堅持市場化、法治化原則，全面優化公募基金費率模式，穩步降低行業綜合費率水準，逐步建立健全適合中國大陸國情市情、與中國大陸公募基金行業發展階段相適應的費率制度機制，促進行業健康發展與投資者利益更加協調一致、互相支撐、共同實現。