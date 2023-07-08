彰銀指出，台電供應商須先經通過評鑑，並於有效期滿前進行複評才能維持資格，過往供應鏈交易資料多由供應商單方面提供，較難掌握實際交易情況，銀行承擔較高融資風險，現在則可透過與台電合作SCM供應商管理平台傳輸交易資訊。

彰銀指出，此舉使其供應鏈交易透明，降低核實交易成本及貸放後風險，銀行可即時掌握供應商過往交易資訊，並主動發掘客戶資金需求提供融資服務，快速評估供應商資歷核給融資額度及方案，使供應商更快速取得資金。

彰銀表示，為落實ESG永續發展，此次與台電合作不僅能強化雙方夥伴關係，更能協助供應商解決產銷資金缺口，有效滿足中小型供應商融資需求，對台電而言亦可確保用料品質及供貨穩定、維護供電安全，提升採購效率。

同時，透過台電SCM系統介接共享資訊，可減少書面資料往返，降低人力及作業成本，創造彰銀、台電及供應商三贏模式，有效推動ESG永續授信。