玉里鎮玉富自行車道最精華的玉富舊鐵橋（秀姑巒溪橋）段，跨越菲律賓、歐亞板塊交界，去年918地震後受損封閉，花蓮玉里鎮玉富自行車道是舊鐵道改建而來。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮玉里鎮玉富自行車道是舊鐵道撤除後改建，車道中段跨越菲律賓海、歐亞板塊交界，因斷層移動也稱為「會長高的單車道」，去年918地震後受封閉，隨著疫後觀光復甦，經中央挹注災修經費4682萬元，近日由花東縱谷管理處代辦舊鐵橋結構補強，將強化防震能力，工期1年，估計在明年暑假前開通。

縱管處工務課長高冠明說，玉富自行車道在地震過後，橋梁上部結構橋面版偏移、鋪面扭曲變形，止震塊龜裂，下部結構防撞鋼板鬆脫、橋墩位移、橋台有裂縫等等損壞，具有落橋風險，施工難度過，再加上要配合河川汛期施作，工期預估較長。

高冠明表示，這條自行車道僅供人、自行車使用，承重需求和一般車輛通行橋梁不同，復建工程的施工重點，除了修復受損部分，還會增加防落橋裝置，並強化防震能力，若未來再發生地震可以減低損壞。

因鐵道橋為台灣鐵路局所有，現有玉里鎮公所認養，918地震受損後，玉里鎮公所因人力不足，交通部觀光局花東縱谷風景區管理處協助鎮公所，透過花蓮縣府向行政院公共工程委員會爭取4682萬元復建經費，由縱管處代辦工程規畫設計及執行，7月開工，估計明年暑假前完工對外開放。

台9線玉里大橋南側的玉富舊鐵橋，原稱秀姑巒溪橋，是台鐵台東線鐵路跨越秀姑巒溪的舊鐵路橋，起點在玉里鎮，終點是富里鄉的東里鐵馬驛站，全長10公里，沿途田野景觀遼闊，吸引不少民眾騎單車、慢跑、散步賞景。

途中經過橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊的玉里大橋，因受到板塊擠壓，每年「長高」約2到3公分，成了活的地理教室，也是全世界陸地上觀察斷層活動最容易到達的地點之一。