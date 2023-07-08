熱浪襲來，氣溫持續創新高，熾熱陽光不只會造成熱傷害事件，也可能危害視力、造成不可逆的傷害。眼科醫師表示，炎夏要更重視視力的保健，民眾選配墨鏡防日曬時，鏡片要能抗UV400以上，且鏡片並非越暗越具防護效果，「選錯墨鏡，比不戴墨鏡對眼睛的傷害更大。」

嘉義長庚醫院眼科醫師陳肇寅今（8日）受訪時表示，室外活動最好配戴防紫外線的眼鏡，避免陽光或紫外線對眼睛的傷害。眼睛最敏感處為位於眼球正後方的黃斑部，最怕紫外線與陽光，若一直曬太陽，黃斑部會脆化、老化，症狀為看出去的影像呈現扭曲狀態。

他表示，選購太陽眼鏡第一大重點為鏡片是否為抗UV400以上，若太陽眼鏡未使用抗UV鏡片，就不具抗紫外線效果，戴久了更傷眼，易導致視網膜黃斑部病變，嚴重會導致失明。

陳肇寅表示，太陽眼鏡若非採用能抗UV的鏡片，只能將光度降低、不能阻擋紫外線，「而且當人配戴只能擋強光、無法阻隔紫外線的眼鏡時，因看出去的光線變暗，人更傾向會直視太陽，加上此刻瞳孔會放大，眼睛反會接受比不戴太陽眼鏡更多的紫外線，對眼睛的危害更大。」