民進黨美女議員倒戈？ 突現身侯友宜嘉義造勢場太震撼

國民黨總統參選人侯友宜今到嘉義朴子天公壇、配天宮等處參拜。前民進黨縣議員黃文峯及其女兒現任縣議員黃嫈珺也到場支持，甚至做加油棒發給現場民眾，倒戈樣態明顯。民進黨中評會主委賴瑞隆表示，將針對違紀助選行為，根據事證進行調查，依紀律評議裁決條例，從嚴從重處分。「不要低估人民智慧及黨紀決心」。

去年地方選舉，嘉義縣多位黃家班成員為退黨參選太保市長的鄭淑分助選，遭縣黨部開除黨籍。不過，民進黨中評會今年6月開會討論，縣議員黃榮利改停權1年、太保市農會總幹事黃麗貞停權3年、議員黃嫈珺予以警告。

對於民進黨中評會對嘉義黃家班「網開一面」，黃家班似乎不領情，侯友宜今回到故鄉嘉義縣朴子市，一早先到朴子天公壇參拜、朴子配天宮參拜，親綠前省諮議員黃文峯製作加油棒發給民眾，民進黨籍縣議員黃嫈珺親自到場，被解讀是倒戈，黃嫈珺強調自己是以天公壇藝閣團員身分到場，侯友宜除解釋他與黃文峯有40年同學情誼，也說黃文峯挺他不是為了個人或黨派，而是與他一起面對和平或戰爭的選擇。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，黨員任何違紀行為，黨部採一罪一罰依法處理，黨將針對違紀助選行為，根據事證進行調查，依紀律評議裁決條例，從嚴從重處分，以維護政黨紀律。

賴瑞隆再次強調，民進黨從政同志不要低估人民智慧及黨紀決心，應恪遵黨章黨綱及紀律規定，讓各界看見民進黨紀律、團結、改革的決心。