五億高中生命案，家屬建議高大成參與司法調查。（本報資料照片）

台中5億賴姓高中生命案，台中地檢署偵結將夏姓同婚配偶依偽造文書罪起訴；殺人罪嫌證據不足而不起訴處分，賴母日前委任律師許哲維向中檢提起再議，並建議由中山附醫法醫科主任高大成參與調查。高大成今天回應表示，他尊重承辦高分檢意見， 如果高分檢同意，他也願意參與，讓真相大白。

台中5億賴姓高中生與夏男今年5月4日登記同婚後2小時墜樓身亡，賴母控告謀財害命，委託高大成調查，提出恐遭「下毒」，偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」等諸多疑點。台中地檢6月21日偵結，認定夏「假結婚」，依偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分，因查無他殺事證，予以不起訴處分。

許哲維今天表示，若再議案如有續行偵查，家屬一直希望檢察機關能酌採家屬建議，使高法醫能加入重新解剖程序。家屬過去一直提出此項建議，因檢方認為已由台大法醫研究所等單位參與，沒有必要性。

台中地檢署回應表示， 告訴人已聲請再議，中檢會依法處理，將卷證及聲請再議意見併送台中高分檢審議。

賴母委託律師提出3項聲明如下：

一、謝謝全國願意持續關心本案的台灣人，因為有您們的正義感，才能讓本案有重見曙光的可能。

二、謝謝檢察總長及各級檢察官願意重視本案，希望能就先前偵查程序中仍存有之疑點予以詳查，以還受害者公道。

三、如有續行偵查，希望檢察機關能酌採家屬之建議，使高法醫能加入重新解剖之程序。