孟耿如放在展場門口的大型木雕作品〈ARU內心宇宙〉（左）；孟耿如的繪畫創作（右）。（王思穎攝）

孟耿如的個人創作展「ARU幻夢星空」今（8）日在台北白石畫廊開展，以「花頭外星人」為主角創作繽紛充滿童趣的木雕與繪畫，原先今日有開幕酒會卻因老公黃子佼捲入性騷擾風波取消，連原本兩場藝術家座談活動也一併取消，白石畫廊在開展前曾表示：「藝術家希望取消所有的活動」。

孟耿如在展場分享創駔過程影片。（王思穎攝）

展覽大門有一座名為〈ARU內心宇宙〉的木雕，是她首次嘗試大型木雕創作，導覽人員特別提及作品背面有處原木瑕疵，是孟耿如特意保留下來，讓它成為創作的一部分，象徵人生的不完美，而孟耿如也在創作理念提到「每個受傷的靈魂都值得被呵護。」宛如近期的生活寫照。

孟耿如人雖未現身展場，但留下首寫信表達創作理念。（王思穎攝）

孟耿如已將預訂出席的畫展活動日期用下面紅色膠帶貼起。（王思穎攝）

孟耿如雖本人未到，但親手寫了一封信與創作理念，特地提到女兒「黃玉米」，女兒的懵懂就像她在這世界上的感受，看似是自己帶領女兒，更像是女兒帶著她用不同角度重新認識世界，字裡行間像是女兒帶給她人生無比的希望。孟耿如也希望大家看展覽時可以暫時忘記「當人類」的感覺，找回最單純原始的自己。

孟耿如個人創作展「ARU幻夢星空」於白石畫廊，7月8日展至8月26日。

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