近日「用吹風機吹私密處」的議題在網上掀起熱烈討論，婦產科醫師蘇怡寧分享，最近收到不少網友詢問用吹風機吹私密處可以嗎？他覺得整件事情就跟吃生魚片有87分像，大家都知道吃生食有風險，但還是照吃，而身體任何部位的皮膚，只要吹到過熱就會乾、會痛、會受傷。所以到底可不可以，身體會知道。

蘇怡寧今在臉書上分享，有網友私訊問「洗完澡可以用吹風機吹私密處嗎？」起初他看到這個問題很納悶大家怎麼會問這個問題，查了才發現這在網路討論度很高，因為美國婦產科醫師岡特（Dr.Jen Gunter）在她的著作《陰道聖經》中提醒大家「不要用吹風機吹私密處，外陰皮膚的水分是一種保護機制，不宜過度烘乾。」

蘇怡寧表示，這就跟吃生魚片有87分像，大家都知道吃生食有一定的風險，但還是會吃生魚片，因為不是吃了就會有事，也不是只有孕婦吃才會有事，所以整件事情的關鍵字就是，理論上的風險不宜過度解讀。

蘇怡寧指出，過馬路也會有風險，如果很介意，那是不是都不要出門了？之前也不時會有孕婦吃了生魚片，傳訊息說剛剛不小心吃了生魚片怎麼辦？但沒有怎麼辦，畢竟人不是還活得好好的。

至於有人說不可以用吹風機吹外陰皮膚，但我都這樣做會不會怎樣？蘇怡寧則說，詢問這個問題的人，可能都吹了好一陣子了，但妹妹不都好好的嗎？事實上用吹風機對著陰道外面某吹，吹到過熱就會乾、會痛、會受傷，所以身體會知道好不好，除了外陰的皮膚，身體任何部位的皮膚，用吹風機猛吹都有可能受傷。

蘇怡寧感嘆地說，人生有這麼艱難嗎？不過就是用個吹風機，還一定要限制只能吹這裡不能吹那裡，真的好慘。他對這件事情的答案就是，身體會告訴你，就這樣。