屏東市驚傳疑似生母殺嬰案，33歲獨居單身的柯女5日在家產女後不久，疑似連臍帶都沒剪就把女嬰從3樓租屋處往下丟，女嬰送醫後不治，屏檢考量柯女身體狀況，讓她以科技設備監控代替羈押，對此，縣府社會處指出，因檢方沒採取羈押，基於人道協助，將提供柯女暫時住所。

社會處表示，縣府獲報的第一時間有派社工到醫院，但社工到院時女嬰已過世，為此，縣府將協助喪葬事宜，至於母親部分，因檢方沒有採取羈押，所以郭女目前沒有住所，而基於人道協助，縣府將會提供母親暫時住所。

社會處強調，呼籲任何有困難的民眾，可以向縣府社會處求助，藉此避免憾事發生。

據了解，5日上午6點多，有民眾在屏東市廣東路某大樓旁聽見「碰」的一聲，隨後循著聲響在大樓旁巷內發現1名女嬰全身赤裸躺在路邊，他嚇得趕緊報警處理，6點37分女嬰被救護人員送到屏基搶救，8點14分醫生宣告不治。

屏基表示，女嬰的臍帶尚在，研判應該剛出生不久，而她有肝臟破裂、頭部血腫、大腿淤青等傷勢。

警方表示，女嬰疑似是被丟下3樓，但原因為何尚待調查。據悉，柯女已向警方坦承犯行。屏檢則表示，女嬰死因待解剖報告出爐後鑑定。

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