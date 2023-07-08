殲-20隱形戰機

中方空軍正為作戰單位添置殲-16和殲-20戰機，以加強戰力。據詹氏（Janes）國防情報公司7日估計，從2023年1月起，解放軍可能又有15架殲-16和11架殲-20入列服役，以汰換較舊的戰機。

據詹氏衛星圖像和分析（Janes Satellite Imagery and Analysis，JSIA）說，這些新戰機加入後，不包括7架專業殲-16D電戰機在內，服役中方空軍的殲-16可能有233架，而殲-20A則可能多達127架。這些數據顯示，殲-20A正在加強裝備有殲-10「猛龍」單引擎戰機和殲-16空軍旅的戰力。

在某些情況下，如第 56 航空旅，殲-20A就可能取代殲-10B和殲-10AS戰機。事實上，從2022年起，至少有3支中方空軍旅以殲-16換裝舊機。而從 2023年5月起，第4個旅也開始接收 J-16。

據中方官媒說，它隸屬解放軍東部戰區。而據詹氏衛星圖像和分析評估，這很可能是位於江蘇省連雲港白塔埠的第 95 航空旅。此外，央視也報導，這個新單位從江蘇東北進行了出擊和適應性飛行訓練。

而據詹氏說，第 95航空旅原本裝備了28架殲-11B四代戰機，還有8架雙座版殲-11BS戰機。

殲-16戰機