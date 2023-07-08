2024年總統大選競爭激烈，前立委沈富雄頻繁用動物來形容3黨參選人的人格特質，他在6日的《POP撞新聞》節目中指出，國民黨參選人侯友宜是水牛、民眾黨主席柯文哲是台灣獼猴、另外因民進黨主席賴清德宣揚台灣如果交到別人手中，就會守不住，有顧家的形象，所以是台灣黑狗。

沈富雄昨（7）日在節目《少康戰情室》中指出，他認為柯文哲現在民調是位於最高峰，稱柯很厲害也很辛苦，很多資源人脈都贏不了人家，卻努力撐在那邊，「一個人的花樣比誰都厲害，如果耍把戲的花樣可以當總統，柯文哲絕對沒有第二句話。」

但沈富雄接著卻話鋒一轉，表示「我覺得這隻台灣獼猴，漸漸快要失寵了」，並稱今天假設父母親帶小孩子去動物園，裡面有三隻動物，一隻是台灣黑狗、一隻是水牛、還有一隻台灣獼猴，小孩子當然先看台灣獼猴；不過回家的路上討論家裡到底需要什麼，是水牛呢、黑狗呢、還是台灣獼猴呢？結論就會不一樣了。

至於到底是哪種動物比較有用，沈富雄日前也披露，從家中的需求來看，當然還是水牛比較有用。