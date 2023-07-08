香港籍羅姓男子7日到桃園市1賽車場玩卡丁車，結果撞破賽車場護欄，且還與1輛保時捷發生相撞。（翻攝照片）

香港籍羅姓男子7日到桃園市桃園區1賽車場玩卡丁車，結果撞破賽車場護欄，且還與1輛保時捷發生相撞。羅姓男子手腳多處多處擦挫傷，所幸無危及生命安全，本案後續肇事責任由警方釐清中。

警方表示，羅男7日中午到桃園市1間賽車場玩卡丁車，但撞破賽車場護欄，人車卡在鐵絲網，恰巧1輛保時捷經過，導致其前保桿受損。警方說，肇事原因仍需釐清。