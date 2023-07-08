賽車場玩卡丁車撞破護欄 人車卡鐵絲網還擦撞保時捷 14:212023/07/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港籍羅姓男子7日到桃園市1賽車場玩卡丁車，結果撞破賽車場護欄，且還與1輛保時捷發生相撞。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港籍羅姓男子7日到桃園市1賽車場玩卡丁車，結果撞破賽車場護欄，且還與1輛保時捷發生相撞。（翻攝照片） 香港籍羅姓男子7日到桃園市桃園區1賽車場玩卡丁車，結果撞破賽車場護欄，且還與1輛保時捷發生相撞。羅姓男子手腳多處多處擦挫傷，所幸無危及生命安全，本案後續肇事責任由警方釐清中。 警方表示，羅男7日中午到桃園市1間賽車場玩卡丁車，但撞破賽車場護欄，人車卡在鐵絲網，恰巧1輛保時捷經過，導致其前保桿受損。警方說，肇事原因仍需釐清。 #桃園市 #卡丁車 #保時捷 #車禍 #賽車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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