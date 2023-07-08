杜拜控股集團旗下豪華酒店企業卓美亞集團（Jumeirah Group）宣布，任命歐康諾（Niamh O'Connell）擔任首位「健康旅遊事業部」副總裁，展現集團重新致力提升旗下酒店康體產品與服務策略，希望打造及滿足奢華旅客卓越品味與獨特需求的別致體驗。

卓美亞集團目前在中東、歐洲和亞洲營運26家酒店，客房總數接近6500間。集團同時致力打造目的地餐飲體驗，旗下擁有超過85間餐廳，分屬於多個屢獲殊榮的自創品牌，並擁有Shang High、L'Olivo和Al Muntaha等3間米其林星級餐廳。

歐康諾在豪華康體產業和酒店業擁有近30年豐富經驗，工作足跡遍布歐洲、美國和亞太地區，曾效力多個以創新能力和卓越聞名的頂級酒店，包括在凱悅集團（Hyatt）擔任管理職，也曾擔任瑰麗酒店（Rosewood）集團副總裁，負責策略開發康體與品牌體驗。

歐康諾擁有策略性品牌眼光，擅長打造獨特服務創造非凡的賓客體驗，備獲業界認可並確立聲譽。未來將與集團酒店營運團隊制定康體業務策略，包括芳療服務、健身設施與體驗、延年益壽專案、護理及全方位康體等領域，並涉及品牌行銷、設計與品牌專案等領域。

卓美亞集團執行長關若荷（Katerina Giannouka）表示，集團貴賓如今不再滿足於透過個別護理專案去滿足需求，而是渴望有全方位的專案，並在專家指導下能呵護自我、平衡生活及延年益壽。歐康諾正是此領域的傑出專家，歡迎她加入集團擔任健康旅遊事業部副總裁。

關若荷認為，在卓美亞集團開始大力投入提升康體產品與服務的當下，健康旅遊事業部副總裁的新職位非常重要。集團將推出新的概念和護理、締結新合作關係，為下榻卓美亞酒店與度假酒店的貴賓們提供豐富生活、活力健康的體驗。

歐康諾則表示，康體產業過去3年發生巨大變化，如今產業正開啟令人振奮的新紀元。期待為卓美亞酒店和度假酒店開發康體服務新專案，將致力於運用可持續的康體方法，替貴賓們提升身體與情緒的健康活力狀態。

卓美亞的全球康體產品與服務涵蓋健康生活的各層面，包括營養、健身鍛煉、替代療法、傳統水療護理，以及身體與頭腦放鬆護理等，透過一系列個人化的護理與體驗，幫助熱衷康體體驗的旅行者踏上自我發現之旅，在安靜寧和的環境中重煥身心活力。