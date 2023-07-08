新北市林口工一產業專用區預計今年完工，新北市府正式將園區命名為「新北國際AI＋智慧園區」，希望搭上AI熱潮，期待全球最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）進駐投資後，帶來磁吸效應，帶動產業轉型升級，建構三生一體的全方位科技園區。

經發局長何怡明說，林口擁有豐沛製造能量，鄰近的創新園區孕育5G、智慧醫療與大數據等新興領域發展，吸引高科技、綠能、醫療等新興產業進駐，希望導入數位、人工智慧（AI）及物聯網（IOT），加速產業轉型，落實「產業AI化、AI產業化」。

經發局指出，林口工一產業園區總面積為108公頃，產業用地面積約67公頃，聯外交通便利，緊鄰高速公路、高鐵，未來也預計將105市道拓寬高架化，打通林口至八里的交通，提供大型車輛進出林口工一替代路線，周邊更臨近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢。

由於林口工一緊密連結「AI技術」以及「產業know-how」，從AI走向AI＋，因此正名為「新北國際AI＋智慧園區」，未來將打造低汙染、高科技示範場域，凝聚智慧製造、智慧醫療、智慧金融及其他新興產業，加上有艾司摩爾進駐投資，目前已完成土地點交，期盼發揮磁吸效應，吸引上下游廠商群聚，增加就業機會和薪資成長。

經發局表示，園內將設置汙水處理廠，滿足排放廢水需求，也會規畫共同管道收納民生用電、電信等設備，降低道路維修頻率及成本，內部更設有滯洪池防範豪雨風災，闢建公園綠地，建立了智慧共桿等科技化服務設施。

何怡明說，「新北國際AI＋智慧園區」強調低汙染、高科技研發，配合5G、AIOT等技術領域的發展，將帶動產業轉型升級，並在桃園華亞園區的ICT產業基礎、林口新創園的創新能量助攻下，成為具前瞻性的國際智慧園區。