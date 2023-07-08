號稱彰化最消暑的「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園8日開張，彰化縣長王惠美說，暑假限定即日起至8月13日止，每周六日在慶安水道，有SUP、獨木舟、龍舟板、水上自行車等項目，今夏最「鯨」喜的海洋生物也在慶安水道與大家同樂，歡迎全國民眾來體驗彰濱海岸生態之美。

彰化縣政府今年是第二年在彰化縣自然生態教育中心旁的慶安水道舉辦「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動，8日上午開幕。（吳建輝攝）

彰化縣政府今年是第二年在彰化縣自然生態教育中心旁的慶安水道舉辦「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動，8日上午開幕儀式，彰化縣長王惠美、海洋委員會副處長郭進興等人與會，一同為「彰濱~海FUN一夏」揭開序幕。

彰化縣長王惠美體驗SUP，她說今夏最「鯨」喜的海洋生物在慶安水道與大家同樂，歡迎全國民眾來體驗彰濱海岸生態之美。（吳建輝攝）

王惠美表示，慶安水道的水域很平靜，非常適合發展水上活動，去年SUP、獨木舟大受好評，今年更首次推出水上自行車、龍舟板SUP。（吳建輝攝）

王惠美表示，慶安水道的水域很平靜，非常適合發展水上活動，去年SUP、獨木舟大受好評，今年更首次推出水上自行車、龍舟板SUP以及今夏最「鯨」喜的海洋生物在慶安水道與大家同樂，連續6個星期在慶安水道與民眾一起嗨翻暑假。

王惠美說，慶安水樂園今年邁入第二年，特別感謝海洋委員會大力支持，也感謝在地廠商龍興塑膠提供獨木舟，將產業跟地方觀光結合，除了海域活動外，陸地上也安排小型水上溜滑梯，室內白色海豚屋彰化縣自然生態教育中心內還有靜態濱海生態展覽。

海洋委員會副處長郭進興表示，去年他就曾到訪，今年覺得又跟往年很不一樣，整體水質更乾淨，如果辦理的效果不錯，未來有可能推廣到其他縣市。感謝彰化縣政府的幫忙及支持，最主要希望推動「向海洋致敬」，雖然聽起來有點像口號，但從接觸海洋、進入海洋開始，希望未來能串聯鄰近的生態區，進而讓民眾重視海洋生態保育，守護自然生態。