北市共融旗艦型廣慈親子館於7月8日開幕，邀請高達300公分的充氣大小丑及駐館音樂老師帶領的小小音樂隊踩館遊行，彷如小型嘉年華會，社會局長姚淑文表示，廣慈親子館占地近270坪，全館落實無障礙規畫，邀親子自在探索。

廣慈親子館由社會局長姚淑文、北市議員洪健益、徐巧芯、張文潔、第一兒童發展中心主任趙婕妤及從小居住於廣慈博愛院的劉銘共同揭幕，邀請高達3公尺的充氣大小丑及駐館音樂老師帶領的小小音樂隊遊行，彷彿小型嘉年華會，許多親子館的小粉絲都驚訝的說從來沒在親子館看到這麼大的小丑。

姚淑文表示，廣慈親子館占地近270坪，以共融為設計核心，寬達150公分的走道設計，是為方便輪椅移動，這次以踩館遊行來開幕，就是想凸顯主場館未用隔板隔間的特色。

姚淑文也說，北市積極推動一區一親子館政策，過去都以繼有格局安排親子館動線，廣慈親子館則從空間打造就注入共融概念，全館落實無障礙規畫，例如館內動線較其他親子館寬敞，也不定期展出新住民或身心障礙朋友的創作，展現文化共融精神。

廣慈親子館委由新匯流文化基金會經營，這次以「海底世界」為設計概念，帶出大海包容差異的意象，館內共七大主題遊區，包含海底世界、舞動空間、夢想舞台暨AR故事情境秀、創意工坊、幸福廚房、玩具王國、故事城堡和0到2歲寶寶樂園。

社會局也說，未來將有親子活動與親子展演，像寶寶按摩、音樂律動、肢體探索、甜點手作、感統遊戲等，也會邀請身障音樂家、舞蹈家、藝術家表分享才藝與生命故事，營造友善樂園。