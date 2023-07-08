隨著2024總統大選腳步近，藍綠白參選人的所有活動備受關注。資深媒體人黃揚明便比較國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲分別接受網路直播節目「誰來Talk館」專訪的點閱及斗內金額，引發網友熱議。

侯友宜昨（7日）晚間接受「誰來Talk館」專訪，暢談國家治安、黑金等議題，其中侯友宜被問到「贊成死刑嗎？」侯強調他從以前到現在都反對廢死，因為看過太多被害人在痛苦中死去，社會必須要有公平正義。

黃揚明今在臉書提到，侯友宜昨接受專訪的影片截至中午，累積點閱約14萬餘次，上一位到該直播節目的民眾黨總統參選人柯文哲是在6月12日，該直播影片至今累積點閱已破54萬次。若比較兩次的斗內金額，根據「PLAYBOARD」網站資料顯示，昨「館長惡名昭彰」頻道獲得斗內金額為1萬2,029元；6月12日則是17萬4,448元。

該文引發許多網友議論，並紛紛表示「侯講話真是一大罩門，口才不太行」、「年輕人就喜歡聽肖話」、「說明了為什麼館長這麼愛柯P」、「聽侯一席話，如聽一席話」、「按讚數也來比一下」。