為緩解教師教學壓力、提供教師更多精進時間與提升學生受教品質，新竹市將自112學年度第1學期起，調降國中藝術領域等共計7科、365位教師每周授課節數，由現行20節調降為19節，不過，市府也強調，學生授課節數不會受此政策影響！

市長高虹安今天宣布這項教育政策，她並表示，新竹市重視教師權益及學生受教品質，透過調降授課節數，不僅可以激勵教師士氣並減輕教師負擔，讓老師們有更多備課與進修的時間，同時搭配改善學校教學軟硬體設施，協助孩子多元學習，提高「教」與「學」的效率，具體實踐新竹好學的教育目標。

教育處長童鳳嬌指出，現行國中教師授課節數中，藝術領域、綜合活動領域、健體領域等3個領域，此次調降的包含視覺藝術、表演藝術、家政、童軍、輔導、健康教育、體育等7科。

市府同時表示，為因應教師授課節數調降，同時維持學生原本的課程節數，市府也另編列經費維持課程教學，學生的授課節數不會受到影響。