MOOKIE IS SO READY FOR THE DERBY. pic.twitter.com/AaPcSEMEJH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 8, 2023

JD homer? It's an All-Star thing. pic.twitter.com/MIpmmlbhT6 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 8, 2023

洛杉磯天使慘遭教士橫掃之後，8日「洛城內戰」首役又輸給道奇，45勝45負的勝率無路可退了。「神鱒」卓奧特（Mike Trout）受傷缺陣，大谷翔平獨木難支，他擔任第一棒，3打數1安打1得分，1次四壞保送。終場道奇11比4獲勝。

天使唯一的團隊攻勢出現在第4局上半，大谷翔平開路敲出滾地安打，後面沃德（Taylor Ward）打成中間方向滾地。這球從投手岡索林（Tony Gonsolin）身後穿越，道奇二壘手貝茲（Mookie Betts）反手擋下，撿球傳一壘封殺。不過天使提出挑戰成功，改判沃德安全上壘。接著莫尼亞克（Mickey Moniak）逮到曲球轟出右外野圍牆，3分全壘打！

貝茲是6度外野金手套獎得主，他本來也會守二壘，本季還新增了游擊位置，讓道奇在調度上更加靈活。貝茲第9局被換回熟悉的右外野，他此戰打第一棒繳出3安猛打賞，兩支全壘打和1支二壘打，單場進帳4分打點，累積25轟。

道奇還有弗里曼（Freddie Freeman）、JD馬丁尼茲（J.D. Martinez）、捕手威爾史密斯（Will Smith）擊出全壘打，這幾人加上貝茲碰巧都是下周的明星賽國聯成員，貝茲還要參加全壘打大賽，正好以雙響炮來暖身。

天使近10戰僅有2勝8敗，大聯盟官網認為天使還不會因此賣掉大谷翔平（8月1日交易截止），畢竟賣掉大谷最佳的時機是在開季之前。現在球季打了一半，大谷又有機會爭奪MVP，還有許多觀眾為了他進場，這時候將他賣掉的可能性已經很低。