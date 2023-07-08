TVBS《光開門就很忙了》明（9日）將播出第3集，本集民宿客人家家與戴愛玲至少3年沒見面，此回受邀參與節目，戴愛玲得知的第一反應是，「睡在一起嗎，很難得藉由節目可以跟好姊妹一起來玩」，這也是她第一次見到店長林心如本尊，開心喊：「電視中的人出現在眼前，看到本人心裡小鹿亂撞。」身為台東在地人的家家，回到家鄉特別自在，並帶成員們體驗採釋迦。
家家、戴愛玲、周予天光臨民宿，林心如與大家熱情歡迎，活動組長陳意涵竟跳進泳池中當背景，假扮噴水雕像、郭雪芙準備了迎賓飲與餅乾、章廣辰貼身奉茶，款待迎接客人。林心如透露：「其實迎接客人前狀況很多，房務還沒好、狗狗窩還沒組好，但大家互相幫忙，努力在客人進門前盡力完成，慢慢漸入佳境。」
民宿營業前，章廣辰、陳昊森一同處理房務工作，雖然房間有整理，但在美學總監楊謹華查房時，才發現房裡的棉被毫無對齊、地上還有超多雞毛，甚至連盥洗用品都沒放，讓楊謹華崩潰怒喊：「你們有整理嗎？眼睛有什麼問題嘛，還好我有來耶！」並請章廣辰、陳昊森再次重新打掃。而兩位也為自己抱屈，「應該是我們整理完才飄進來的」，事後章廣辰一邊打掃民宿一邊與陳昊森談心，意外曝陳昊森流下男兒淚。
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