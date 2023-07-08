今日（8）因太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來進來的暖空氣，全台各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上。然而也由於晴空萬里的天氣，屏東縣長周春米趁勢推出陸海空全方位遊玩指南，同時不忘透露自己的私房醬油冰淇淋，讓大家都能夠「消暑一夏」。

周春米在臉書發文以「夏天來屏東，就要陸海空！」為主題，宣傳從天到地，從山到海，只有在屏東能一次玩。她還表示，最熱情的屏東，歡迎大家到各地體驗3D屏東的魅力，帆船、香蕉船、飛行傘、超輕航機等戶外活動，絕對能讓人一來再來，每個人都能來屏東當鐵人，「暑假首選，國境之南！」此外，由於空氣炎熱，她也提醒民眾，炎炎夏日，注意高溫、做好防曬、多多喝水！

戶外活動結束就要來一份清涼美味的冰淇淋，周春米也不吝分享自己的消暑聖品，屏東竹田的醬油豆漿冰淇淋，她強調這個冰淇淋沾豆瓣醬更好吃，「蹦出新滋味」。周叮嚀，天氣炎熱，太陽真的沒在客氣，這幾天都可能出現極端高溫，大家外出一定要防曬、多喝水，慎防熱傷害！