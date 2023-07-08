雲林縣城巿祈禱早餐會8日在斗六市三好飯店舉行，縣長張麗善出席與牧師們及神父一同禱告「賜予團隊的力量充滿智慧、承接一切挑戰，翻轉雲林、改變雲林。」（雲林縣府提供）

2023年起許多城市陸舉舉辦「城市祈禱早餐會」，雲林城市祈禱早餐會籌備會、雲林縣基督教會、雲林福音使命團、雲林福氣教會8日共同主辦首次雲林縣城巿祈禱早餐會，縣長張麗善率縣府主管出席禱告「賜予團隊的力量充滿智慧、承接一切挑戰，翻轉雲林、改變雲林。」

張麗善表示，從沒想過有哪個教會會為整個城市祈禱，她感謝籌畫這次祈禱早餐會的所有人員，也感謝所有基督教、天主教團體及各界代表蒞臨，一同向上帝祈求將正向力量帶給更多人，她相信上帝會眷顧雲林縣及台灣這塊土地，她也在3年防疫過程中感受到神恩。

張麗善說，雲林縣是農業大縣、宗教大縣，基督教及天主教信仰雖未比傳統信仰普及，但各教會推動慈善不亞於寺廟團體，當雲林農產過剩或滯銷時也提供解方，希望未來能有穩定的合作機制。

她表示，雲林縣2月間啟動雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓計畫，愛人的精神與教會不謀而合，也希望本計畫能與教會合作，讓資源積沙成塔，一起守護在地人民。

張麗善表示，雲林縣是全台最大的糧倉也是最大畜產與蔬果中心，農民得到的收入卻是全台家戶所得最低、可支配所得也是最低；她始終有堅定的決心要改變這塊土地、要翻轉雲林，目前是發展工商業關鍵時刻，盼神恩與上帝庇護，讓縣府團隊在面對艱難挑戰時，更有智慧與勇氣耐心解決難題，謀求人民福祉，落實各項政策與建設。

8日在斗六三好飯店舉行的首屆雲林城市祈禱早餐會包括基督徒、天主教徒領袖、張麗善帶領縣府團隊主管、政界、醫界、公益、教育界、企業約500人出席共同見證。

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