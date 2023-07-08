泰國青春校園BL劇《My School President》（男友是會長大人）2位主角Gemini與Fourth將領軍劇中主要演員Winny、Satang、Ford、Prom、Captain、Mark、Aun共9人來台，將於今（8日）晚在新北宏匯廣場Zepp New Taipei舉行粉絲見面會，昨晚接受聯訪，Mark過去曾是羽球國手，透露自己曾和台灣奧運金牌得主「麟洋配」王齊麟、李洋在打排名積分賽時對戰過。

Mark繼續透露是在麟洋拿到奧運金牌之前，並表示「比賽時大家都有不錯的交流，彼此的關係亦敵亦友，但我退役後就沒有繼續聯絡了」，不過被問及當時的戰績，他笑說：「我當然是輸給他們了！」讓一旁的Gemini忍不住虧：「你到底贏過誰？要不要跟我打一場？」Mark立刻不服輸回嗆：「請問最近的羽毛球館在哪裡？」一來一往的逗趣互動讓全場笑翻。

Mark（右三）曾和王齊麟、李洋對戰過。（KKLIVE提供）

9人私下感情也超好，訪問現場氣氛相當歡樂。（KKLIVE提供）

談起對台灣的印象，Gemini說，因為小時候爸爸在台灣工作，他也跟著一起來待了2周，當時爸爸還幫他買了滑輪鞋；Satang去年有來台旅遊，很喜歡吃麻辣鍋及道地小吃，不忘用中文大喊「好吃好吃」，Winny也曾和家人一起來觀光，難忘搭電梯登上101觀景台時的速度相當快，讓他很緊張。其他人也一一點菜想吃麻辣鍋、奶茶等台灣美食，Mark還不忘搞笑說「大家的答案好像都差不多，那我想去Gemini爸爸之前工作的地方看看」，Gemini也笑回「沒問題，帶你去」。

Gemini（右四）上月慶生，牙齒不慎撞到Fourth（右五）的膝蓋。（KKLIVE提供）

Gemini上月剛度過19歲生日，除了是他首次和粉絲慶生外，也有和GMMTV的藝人們在當晚開IG直播，但卻出了意外，他還原當時經過，本來是想和Fourth學約翰希南玩拳擊，讓New當裁判，結果他們在床上玩得太激烈，自己的牙齒不慎撞到Fourth的膝蓋後，整個移位，Gemini昨表示把牙齒稍微推出來後就沒事了，記者也不忘詢問Fourth膝蓋的狀況，Gemini立刻吃醋喊：「怎麼沒有關心我的牙齒，而是問他的膝蓋呢？」Fourth也開玩笑附和：「沒事，就有個小洞而已。」

而這次見面會一開賣即秒殺，主辦單位緊急加開第2場，Fourth開心說「先前有收到粉絲用Google翻譯中翻泰私訊說希望他們可以來台灣，沒想過在台灣也能擁有這麼多粉絲，獲得大家的喜歡與熱情，不知道要怎麼報答，還是把我們的可愛回送給大家呢」，Ford也補充，之前在泰國辦活動，一直有台灣粉絲說「See you in Taipei. （台北見）」希望他們趕快來，沒想到真的實現了，最後，Satang也隔空喊話台灣粉絲：「至於見面會的驚喜就先不說，請大家拭目以待囉。」