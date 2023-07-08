新竹市將自16日起至8月28日的暑假期間推出「好讀好玩－親子FUN暑假」系列活動，在新竹市圖書館各分館辦理「親子共學閱讀夏令營」等5個系列共12場次活動，大小朋友可踴躍參加，盡享知識與歡樂的暑假。

文化局長錢康明表示，此次規畫的系列活動包括2場次的「親子共學理財一日營」，歡迎國小學童、國中生和家長一同報名，透過遊戲方式，讓孩子們學習家庭理財知識和技巧，培養聰明用錢和儲蓄的好習慣。

「父親節爸爸派對日」將由繪本講師帶領親子一同閱讀相關主題，透過繪本重溫與父親度過的親密時光，歡迎全家在7月29日及8月6日一起到圖書館與爸爸約會。

8月24日至28日則舉辦「親子雙語共讀日」，包括寶寶英語日、幼兒日語日，以及兒童台語等3場共讀活動，家長和孩子們可以一起閱讀經典的外語或母語繪本，共同認識多元語言及文化。

市府也同時為家長設計了3場「家庭教養講座」， 7月16日及7月19日將邀請教養專家，分享幼兒、國小生和國中生各個階段的陪伴技巧，幫助家長更好地理解和引導孩子的成長。

此外，為了讓家長們能夠安心且專注的交流分享，將同時安排說故事老師於活動現場帶領孩子們進行好玩有趣的活動，家長可踴躍報名參加。

「好讀好玩－親子FUN暑假」各場次陸續於活動前10日開放報名，活動詳情可至新竹市文化局臉書粉絲專頁或新竹市文化局圖書館官網查詢。