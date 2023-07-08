台南市東區5日發生一起民間救護車載患者趕著前往台南市立醫院救治，行經中華東路一段80巷口，遇上綠燈直行的29歲張姓男子騎機車從巷弄駛出，兩車發生碰撞，張男因傷勢過重，送醫急救仍宣告不治。

台南市警一分局表示，案發當時，民營救護車駕駛載運患者欲前往醫院救治，過程中有鳴笛警示，行經事故巷口，適逢機車騎士綠燈直行，以致發生交通事故，後續相關肇事責任，正在釐清中。

台南警一分局昨也前往轄區台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院、成大醫院急診處宣導呼籲，尤其針對民營救護業者宣導執行緊急任務，依規定應開啟警鳴器，雖有優先通行權，但行經紅燈路口時，仍應確認四周安全無虞再通過。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等警號時，務必注意其行向、優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。同時也將對並未執行緊急救護民間救護車業者，加強約制及取締。