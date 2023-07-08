台北市1999市民熱線從2005年開辦至今，陸續也成為各縣市效法的服務之一。不過民進黨台北市議員顏若芳表示，有民眾向她陳情撥打1999，選擇台語作為服務語言，結果接起電話的話務人員卻無法使用台語溝通，甚至聽不懂台語；而在辦公室助理嘗試客家語、日文、英文結果也一樣，多語言服務形同虛設。對此北市研考會表示，為將話務資源作最有效率地利用，當台、客語話務人員已先被一般線佔線服務中時，系統會將電話隨機分配給一般話務人員，以免民眾在線上久候。

顏若芳表示，近日接獲民眾陳情，在撥打1999市民熱線，選擇台語作為服務語言時，結果接電話的話務人員卻無法使用台語溝通，甚至表示聽不懂台語。顏若芳直言，自己辦公室人員也嘗試客語、英語、日語等語言服務，結果部分語言也無法流利應答。

顏若芳直言，研考會每年用近9000萬的預算發包，卻無法實際針對各語言服務落實，甚至轉進去第一時間都是用華語溝通，希望研考會落實語言考核，而不是變成虛設，「多元語言服務固然是好事，但不要讓民眾點進去卻無法溝通。」

對此研考會也回應，表示1999是全年24小時無休的服務，除國語服務外，也提供台、客語選項，民眾進線後可按代碼轉接給台、客語話務人員接聽，惟為將話務資源作最有效率地利用，當台、客語話務人員已先被一般線佔線服務中時，系統會將電話隨機分配給一般話務人員，以免民眾在線上久候。

研考會說，當尋求台、客語服務的民眾由一般話務人員接聽時，話務人員會探尋進線民眾可否以國語服務，若可接受則話務人員將直接服務，若民眾希望還是由台、客語服務時，則會詢問是否要線上等候，或是願意留下電話，後續再由台、客語話務人員於空檔時再回撥給民眾，之後台、客語話務人員的對話能力會再要求廠商。