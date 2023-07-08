勞保紓困貸款利率喊漲！受到中央銀行接連升息影響，勞保局公告，勞工保險被保險人紓困貸款利率從今年年初的1.718％，本月起調整至1.973％，預估影響23萬人。

勞保局表示，勞工保險被保險人紓困貸款年利率於每年1月及7月第 1 個營業日調整。此次受央行升息影響，勞保紓困貸款年利率自2023年7月3日起由 1.718％調整為1.973％，每期應繳本息平均增加11元，影響人數約23萬餘人

依相關辦法規定，被保險人紓困貸款利率為勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並在每年1月及7月第一個營業日起，按調整後的年利率計算。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，若被保險人貸款逾期還款，利息以契約屆滿時公告利率加1.25％計算，但最高利率不會超過屆滿時公告利率再加1.25％。他舉例，若契約還款結束為今年上半年、當時利率為1.718％，但被保險人逾期還款，則逾期還款的部分的利息上限為2.968％。

勞保局提醒，如果勞工有未清償本貸款本息者，被保險人或其受益人於請領老年給付、死亡給付或終身無工作能力失能給付時，勞動部勞工保險局會扣減至足額清償為止。