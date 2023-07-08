歌壇天后李玟爆出婚變罹患憂鬱症，接著又得乳癌，導致病情每況愈下，最後選擇輕生結束48年短暫生命，富商老公Bruce先發布訃聞時，慘遭二姊李思林打臉：「這是她老公發的，並不是我準備的」，更透露兩人早已沒有私交，如今更傳出他早已經被撤職，還害慘前東家老闆。

李玟富商老公Bruce婚內頻傳緋聞，讓她一度心死預計於七月離婚，不過因為太深愛對方，才會連離婚程序都沒走完，便選擇離開這個世界，沒想到日前Bruce發布訃聞時，竟稱李玟為「摯愛的妻子」，引發諸多粉絲不滿，便有網友公布Bruce任職的公司資訊，表示要打電話去嗆聲，對此，二姊李思林直接爆料：「他已經被人家撤職很久，公司真正的老闆也被害慘，你們不要打錯電話」。

李玟老公Bruce背景被起底。（圖／鳳凰網娛樂微博）

Bruce在香港經商多年，曾有報導指出他於香港利標品牌有限公司，擔任行政總監一職，身家高達20億港幣，根據《鳳凰網娛樂》報導，該公司於香港上市後，股東名單始終未見到Bruce的名字，而該公司資產從2018年起逐漸減少，在2022甚至已經退市，更證實他早已經不是該公司股東。

李玟12年前和他在香港舉辦世紀婚禮時，據悉豪砸6億台幣大手筆舉辦婚宴，還邀來國際巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）獻唱，讓李玟風光出嫁給足面子，如今卻被陸媒踢爆婚禮費用其實是女方出的，也讓他的富豪身分備受質疑。

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