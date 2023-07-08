臺北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第十二年，每一年都發掘出不同的人文風采，而今年活動主題「城市翻轉•活力再現」，持續帶領市民朋友走訪區內自然生態及人文景物，深度體驗在地文化，並結合本區特有教育資源、文創產業及多樣性自然生態，凝聚市民朋友對在地的認同與熱愛，激盪人與地方文化的新活力。

走讀大安文化節從多方位思考角度，帶領市民朋友用不同的視角感受大安城市之美，推出六大系列主題，圖為人口政策活動。(戴志揚翻攝)

走讀大安文化節從多方位思考角度，帶領市民朋友用不同的視角感受大安城市之美，推出六大系列主題，圖為人口政策攤宣導攤位。(戴志揚翻攝)

今年走讀大安文化節從多方位思考角度，帶領市民朋友用不同的視角感受大安城市之美，推出六大系列主題：「漫遊大安 體驗學習」、「植感綠生活 社區行動」、「混東區 超Chill」帶市民朋友認識東區商圈潮經濟文化、「減單生活 生活算樹學」減去複雜回到簡單，漫步繁華與寧靜間、「與大安 一【拍】即合」發現最美好的大安、「食憶風 最對味」走訪大安區市場，探詢在地味蕾，共計辦理35場，在專業講師的細心講解下，讓參與的市民對大安區的人文、生態、自然景物，有更深刻的認識，大安區公所於112年7月8日上午10時在大安行政中心廣場，舉辦2023走讀大安文化節成果發表會。

走讀大安文化節從多方位思考角度，帶領市民朋友用不同的視角感受大安城市之美，推出六大系列主題。(戴志揚翻攝)

走讀大安文化節從多方位思考角度，帶領市民朋友用不同的視角感受大安城市之美，推出六大系列主題。(戴志揚翻攝)

走讀大安文化節從多方位思考角度，各里長也熱情參與。(戴志揚翻攝)

成果發表會活動內容有充滿文化底蘊的藝文展演，以拓展市民朋友的視野，現場也有適合闔家歡樂的免費體驗課程：「油畫棒好玩又舒壓」、「香草與青草植物手作趣」、「玩紙捲作藝術」、「繪本及紙芝居創作」等，共計21個攤位。本活動同時結合人口政策的宣導活動，讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。透過活動的舉辦拉近彼此之間的關係，更可以讓親子家庭一起共度周末假期，留下不一樣的回憶。

大安區區長林明寬表示，大安區公所以誠摯的心發掘大安的人文特色，以豐富的文化資產與教育資源成功凝聚地方意識。(戴志揚翻攝)

大安區區長林明寬表示，每年的走讀大安文化節，大安區公所都以誠摯的心發掘大安的人文特色，以豐富的文化資產與教育資源成功擾動市民參與，凝聚地方意識，願意為經營大安的美好而努力，以延續富而好禮、大安傳愛的特色文化。