Xiaomi Pad 6配備11吋WQHD+(2880x1800)309 ppi螢幕，同時支援Xiaomi靈感觸控筆(2代)，讓書寫筆記、截圖或繪圖創作變得輕鬆簡單，還可透過觸控筆切換書寫、繪畫和調色等功能；創作完成後，長按Xiaomi靈感觸控筆(2代)截圖快捷鍵，隨即快速截圖、分享作品。另外，MIUI for Pad推出全新「會議工具箱」功能，即使在吵雜的環境中，Xiaomi Pad 6擁有讓線上會議輕鬆進行的超能力。

Xiaomi Pad 6配備居中的超廣角前置鏡頭，在視訊或會議開啟時，「會議工具箱」將自動彈出，提供「FocusFrame人像居中」功能，能自動調整拍攝區域，讓主角始終處於拍攝中心位置。Xiaomi Pad 6內建USB 3.2 Gen 1連接埠，可連接其他設備進行快速資料傳輸，支援高達4K 60Hz影片輸出，滿足更多商務與工作的專業需求。

小米Xiaomi Pad 6提供迷霧藍、質感金、石墨灰共三種顏色供選擇，8GB+256GB版本售價為10,999元，Xiaomi Pad 6將於7月10日至7月16日開放預購，7月17日起於小米商城、小米之家全台31間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C全面開賣。另外，Xiaomi Pad 6將於8月1日起於中華電(2412)、遠傳(4904)與台灣大(3045)開賣。