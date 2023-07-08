陳子強、藍葦華最後一集互相對峙。（公視台語台提供）

王中平在即將完結篇的《欺妻49天》中扮演嗜喝咖啡的生死管理所所長，前期戲份並不算多，但卻是主角藍葦華能重返人間的關鍵人物，兩人看似萍水相逢，但其實與方駿飾演的馬爸，三人前世有段與「咖啡」有關的因果淵緣，三人穿戴浮誇假髮和充滿時代感的洋服，穿越時空上演一段爆笑「劇中劇」。

完結篇將揭曉王中平、方駿以及藍葦華，三人前世因果淵緣。（公視台語台提供）

劇中探討許多生命的離別與重逢，王中平對此也有感而發，他憶起年輕時由於在外島當兵，父親過世的消息還是接到電報才得知的，直到那時才知道自己深愛著父親，但也遺憾沒有即時把愛說出口，他真誠表示：「這些事情我都放在心裡面，幾十年來我也找不到答案，但拍完這部戲我找到答案了，很多遺憾對我來說是彌補了，許多事冥冥之中都有安排，希望大家能夠用心看戲，會發現很多情緒可以自我療癒。」

楊小黎面對父親突然驟世悲傷不已。（公視台語台提供）

楊小黎與方駿的父女情也很催淚，劇中父女吵完架後，楊小黎突然接獲父親逝世的噩耗，「那種沒辦法好好說再見的失落是非常非常痛苦的。」楊小黎自曝每拍完一場，眼睛就要趕快冰敷，最後更是哭到腫成「三眼皮」。她透露儘管最後結局安排還是有點遺憾，但有一種「至少這一生沒有錯過太多事情的感覺」，也會讓大家更珍惜和父母之間的情感。《欺妻49天》精彩大結局，就在本週日（9日）晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出。