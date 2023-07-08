苗栗縣苗南海景藝術節苑裡鎮苑港漁港是展出場所之一。（謝明俊攝）

「關於。海」2023苗南海地景藝術節8日正式登場。開幕表演。

2023苗南海地景藝術節8日磅礡登場，為期2個月的活動期間，共展出30件作品，分別設在苑港濱海公園、心雕居、苑裡出水沙灘、通霄濱海水遊憩區等場域，民眾除了可以欣賞別具特色的藝術裝置作品，周休2日還有假日市集以及互動活動，讓大家豐富了心靈也滿足了味蕾，苗栗縣長鍾東錦歡迎民眾來到通苑地區體驗、探索藝文之美。

因疫情影響，苗栗縣政府睽違一年後再次與台電通霄發電廠聯合舉辦2023苗南海地景藝術節，也隆重邀請了來自法國、保加利亞、塞浦路斯3位國外藝術家，與數10位國內藝術家們進行不同文化的工藝對話。

今年苗南海地景藝術節是委託由藝術家邱泰洋負責策展，規畫以「關於。海」作為活動主題，了解海並保護海是所有人需要肩負的責任，藝術家以「海」為創作主題每件作品注入了對海的關懷與尊重，將藝術品走出美麗的展覽館中，以大自然作為背景讓作品漫舞在其中。

苗栗縣苗南海景藝術節8日上午在苑裡鎮苑港漁港舉行開幕。（謝明俊攝）

今年作品主要設置在苑港濱海公園及通霄濱海遊憩區等處，8日上午在苑裡鎮苑港漁港濱海公園舉行開幕儀式，縣長鍾東錦帶領大家點燃由潘守誠所創作的「和平之聲」，震撼的迎賓禮砲為大家敲響祝福鐘聲。接著縣長帶著大家到由謝東哲所創作的「蝸居慢活」取出香噴噴的窯烤披薩，最後在施力仁創作的「金鋼犀牛」前拍攝大合照，並正式揭開活動的序幕。

苗栗縣苗南海景藝術節8日上午在苑裡鎮苑港漁港舉行開幕，苗栗縣長鍾東錦頒獎感謝參展外國藝術家們。（謝明俊攝）

苗栗縣苗南海景藝術節8日上午在苑裡鎮苑港漁港舉行開幕，苗栗縣長鍾東錦頒獎感謝參展外國藝術家們。（謝明俊攝）

苗栗縣苗南海景藝術節8日上午在苑裡鎮苑港漁港舉行開幕，苗栗縣長鍾東錦頒獎感謝參展國內藝術家們。（謝明俊攝）

苗栗縣苗南海景藝術節8日上午在苑裡鎮苑港漁港舉行開幕禮砲展示。（謝明俊攝）

縣長鍾東錦在開幕式上一一頒贈感謝狀給所有參加展演國內外藝術家，鍾東錦並邀請全國民眾除了到苗栗通苑地區賞海景藝術，還有山線的浪漫台三線「Falabidbog花啦嗶啵」藝術活動，為自己來場苗栗山與海超豐實的藝文饗宴。

文化觀光局長林彥甫表示，除了在沿海的沙灘上和周圍地區有藝術裝置的展出，在苑裡濱海藝文中心與在地藝術畫家舉行畫作聯展，也非常推薦大家蒞臨觀賞感受畫作中所展現的在地風情與人文氣息。