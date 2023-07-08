【全程字幕】出訪新加坡回台！蔣萬安曝星國「這事」值得借鑑 再爆數度「失蹤」內幕：見該見的人

結束新加坡3天考察行程，台北市長蔣萬安8日搭機返台，針對外界質疑他在星國「數度失蹤」，蔣萬安強調自己此次見了該見的人，不但見了老朋友，也認識了新朋友，「現在大家都是好朋友」。

蔣萬安一行人搭乘新航SQ876班機下午12時48分抵達桃園機場，他下機後受訪時表示此行成果豐碩，印象最深的就是星國政府的規畫能力及跨部會的合作執行能力都很強；例如交通局導入無人車及AI技術讓銀髮族的交通更安全友善，這都非常值得我們借鏡學習。

當媒體詢問其父親蔣孝嚴日前在大陸杭州出席活動時說，「兩岸都是中國同胞，都屬於一個中國」，蔣萬安僅回說「現在就是只專注在市政上、這一次的新加坡參訪市政交流」

至於是否親自出席8月登場的雙城論壇，蔣萬安表示現在都在做最後階段的討論，而且也在跟對岸持續的溝通；雙城論壇從2010年起至今都有舉辦，上海方面之前也都有請台北市副市長林奕華以及副祕書長王秋冬溝通協調，相信很快會做出決定，自己也不會擔心遭人抹紅。

針對在星國考察期間的不公開行程引發外界關注，蔣萬安強調此行客隨主便，星國方面熱情好客，他見了很多的老朋友，也有機會認識新朋友，「現在大家都是好朋友」，相信會替未來的雙邊關係打下更好基礎。蔣萬安也說，此次考察他深深地感受到，前總統蔣經國和星國前總理李光耀多年公誼私交所遺留下來的成果，前人種樹後人乘涼，他在新加坡也見到了該見的人，聊聊往事也談談政策，氣氛相當融洽。