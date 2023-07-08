歹徒出示假公文詐騙民眾款項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方提醒假檢警詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名50歲陳姓家庭主婦，今年3月間接獲一通自稱是銀行客服的來電，詢問她是否有申請貸款20萬元，陳女回應並無申請，對方告知可能是因個資外洩遭他人冒用，隨後幫忙轉接給自稱是165專線的林警官接聽。

林警官告訴陳女因個資外洩被冒用，可能涉嫌刑事案件，基於偵查不公開原則已由地檢署指揮偵辦，並轉接給另一名陳檢察官接聽，告知可能涉嫌洗錢案件需監管帳戶，指示陳女至銀行辦理網路銀行及約定帳戶並交付管理，陳女信以為真，申辦後將網路銀行帳密交付，結果在3周內遭歹徒轉出15筆、共1000多萬元的積蓄，陳女發現帳戶裡的錢全部不見了，才驚覺被騙趕緊報警。

警政署統計，去年假冒公務機構（公務員）詐騙案件的被害人，平均年齡為61.4歲，大多是具一定經濟能力的年長者，往往被騙金額達百萬元以上，民眾應多提醒家中父母及年長親屬，接獲陌生人來訊，務必提高警覺。

警方指出，詐騙集團以假冒公務機構（公務員）詐騙會有4階段詐騙話術陷阱：

一、先假冒公務部門、電信公司或健保局人員等單位，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡、申辦電信並欠繳電話費及向銀行貸款。

二、轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

三、再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取資金控款」、「監管帳戶」。

四、出具假地檢署「監款科」、「公正帳戶」等票令。

刑事局表示，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請證件資金」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙！現行法令檢警不可能用電話做筆錄及傳真公文（公文必定為蓋關防紙本）或加通訊軟體LINE要求按時打卡回報及收監款，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。