雪管處雪見管理站推出暑期親子植栽及泰雅部落文化體驗營。（謝明俊攝）

雪霸國家公園管理處雪見遊憩中心，位處海拔1870公尺高山，不僅風景優美，氣溫適宜，最是消暑的好去處，周邊的二本松遊客中心更是見證泰雅族人抗日的歷史遺跡，雪管處特別利用暑化推出雪見親子植栽及泰雅部落文化體驗活動，以2天1夜的時間來帶領大小朋友了解部落生態、文化及歷史等知識，歡迎大家踴躍報名。

雪管處雪見管理站推出暑期親子植栽及泰雅部落文化體驗營。（謝明俊攝）

雪管處雪見遊憩區是位在大安溪上游雪見山區，可由苗栗縣大湖鄉行駛梅興道路銜接司馬限林道進入雪見，或是由卓蘭鄉140線道進入台中縣和平區，再由泰安鄉南三村的梅園村銜接司馬限林道。由於路程相當遠，遊客前往都可以安排較長時間輕鬆漫遊。

雪見遊憩區是泰雅族北勢群傳統祖居之地，雪見遊憩區擁有美麗的林相及林下步道，許多遊客都喜歡自備食物飲料在雪見遊憩區的林下享用野餐樂趣。司馬限林道起點處的二本松遊客中心，過去在日據時代，日本軍人曾在此建置二本松砲台，以居高臨下之姿，監控山下天狗、梅園、象鼻、大安、士林等泰雅族部落的動態，目前砲台已經毀壞，不過，雪管處將舊有營地重新改建成砲台紀念場，以及二本松遊客中心，讓遊客可以了解見證當年泰雅族勇士抗日的血淚過程。

雪管處雪見管理站推出暑期親子植栽及泰雅部落文化體驗營。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處雪見管理站推出暑期親子植栽及泰雅部落文化體驗營。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處今年暑假特別安排「雪見親子植栽暨泰雅部落文化體驗活動」由雪管處雪見管理站主辦，以2天1夜的時間，安排親子同來泰雅部落住1晚，帶領遊客走進雪見遊憩區山腳下的泰雅部落，並到雪見當1日小園丁，活動採付費方式，其中，雪管處支付導覽解說費及行政費用，其他費用則花用於部落民宿及用餐，落實生態旅遊精神。

活動首日項目包括，遊客自行駕車至二本松解說站集合、台灣蘋果修枝、盆栽DIY、認識泰雅文化、泰雅風味餐、營火晚會、部落民宿等，第二天則轉往雪見遊憩區，安排認識雪見、親子植栽體驗採集、阡插、換盆、拔草、修枝等，歡迎大家多來親近雪見的美。