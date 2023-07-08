台中一名12歲少女小雲（化名）自幼稚園始居於阿姨家中，當時姨丈已經常以體罰方式進行管教。2018年8月，正當小雲小學畢業準備升國中正值暑假的某一晚上，姨丈竟強迫她口交，不久後更膽大性侵陰道及肛門。經台中分院審理，依加重強制性交罪判刑8年6月。

根據判決書，2018年8月某晚，她因為犯錯遭姨丈罰跪，後來姨丈要她靠近，說了幾句話後讓她脫下全身衣物，小雲誤以為是姨丈要幫忙擦藥，因此乖乖聽話。未料姨丈竟要她平躺在地板打開雙腿對她指侵，還強逼口交。期間，姨丈告知小雲「這樣的行為叫做愛」，小雲也聲稱當時因為年幼，並不懂得這是什麼意思。

時隔兩週，第2次性侵發生時，小雲於客廳睡覺，醒來後看見身上只穿內褲的姨丈正坐沙發床一邊，姨丈直接脫掉她的內褲後硬上，害她下體流血後逼她去清洗，並稱「處女膜破了才流血，要保密不要跟別人說」。

小雲指稱第3次性侵，是姨丈某天問起「要不要來一次」，當下明確拒絕後，姨丈又說「一下下就好」。接著強行口交並性侵，直到小雲痛到哭出聲，姨丈方才改讓她口交、插入陰道。

小雲表示，姨丈第4、5、6次性侵她，先後發生於廚房、陽台以及客廳，她之所以沒有反抗或求救，是考慮阿姨本身就不喜歡她，而外婆也有重聽，因此如若告訴外婆，那麼姨丈、阿姨一定也會知道。最終，小雲在室友的建議下，向安置機構的老師求助。

經醫師診斷，小雲陰部有陳舊性撕裂傷、肛門擴展等情形。姨丈則辯稱，小雲驗傷時已距離最後一次性侵過去8月，認為小雲肛門擴展，應是她自己練舞、便秘或是自慰所造成。

醫師強調，肛門擴展情形需視括約肌受傷狀況而定，若無斷裂，只需1、2天即可恢復；如若斷裂，則即便復原亦出現擴展現象。醫師同時也說，無斷裂情況下，反覆肛交、便祕、灌腸擴展亦將造成鬆弛，此皆可能無法痊癒。

台中分院認為，小雲被姨丈性侵時未滿14歲、心智尚未成熟，且自幼缺乏雙親關愛，處境不易，不想姨丈未盡長輩之職，反為滿足一己私慾，罔顧倫常，利用與小雲同居一室機會，多次強制性交，嚴重戕害小雲對兩性認知之健全發展。經法官審酌，姨丈事後始終否認犯行，且未與被害者和解或致歉，因此依加重強制性交罪，判他8年6月。

至於民事則由台中地檢署提告，一審判決姨丈須返還被害補償金40萬元。

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