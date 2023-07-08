台東縣鹿野鄉永安村聖安宮今天宣布新舊任主委交接，還提供村裡大學生獎助學金8000元，讓其他地區學生很羨慕。（蔡旻妤攝）

有70年歷史的台東縣鹿野鄉永安村聖安宮今天宣布，即日起提供全台民眾登記向媽祖借錢母、提供弱勢家庭生活物資，其中最讓人羨慕的是，更提供村內的大學生每年8000元的助學金，只需要擔任志工20小時就可以領，低門檻高金額，讓其他地區的大學生相當羨慕。

聖安宮今天舉辦新舊任主委交接，由原主委林俊宏交接給新任主委李樹根，李樹根表示，聖安宮多年來受到全國各地信徒熱烈捐香油錢，經過委員討論，要回饋信徒，即日起全年提供500份600元的錢母，只要向媽祖擲筊，同意就可以拿走，明年再還。

此外，聖安宮另提供設籍永安村就讀大學的學子，每年只要在聖安宮擔任志工服務20小時以上，不需提供成績單，就會發給8000元獎助學金。

蕭姓大學志工認為這方案能鼓勵年輕人返鄉，一起幫忙，又能賺錢。另外來自香港的大學生傑克也說，感覺很好，因為一般來說大學生經濟資源就不是很好。

永安村聖安宮自建廟以來，第1次推出大學助學金，讓其他鄉鎮的大學生很羨慕。李樹根說，要讓信徒的捐款發揮最大的功效，照顧在地年輕人，明年將視經費狀況，提供大學以下學生的助學金，未來也會開放給全台學子申請。