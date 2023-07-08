俞大維逝世30周年紀念會以音樂及口述歷史及佚事，追憶這位永遠的823英雄。（于家麒攝）

823戰役期間時任國防部長的俞大維(左前)，多次親臨金門戰地前線慰問官兵。(于家麒翻攝)

與會貴賓到復國墩海邊灑花致意，遙祭俞大維與823戰役中英勇犧牲的英雄們。(圖／俞大維先生紀念學會提供)

今年適逢823砲戰65周年，而今（8）日也是823英雄－前國防部長俞大維逝世的30周年，上午由金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會聯合在榕園的俞大維紀念館前舉辦紀念會，包括俞大維的姪子俞啟平、姪女俞啟木，以及俞大維當年巡視烈嶼時對其有救命之恩的洪國珍女士等貴賓都親自出席，一起以音樂、口述歷史及佚事，追憶這位永遠的823英雄。

俞大維出生書香門第、家學淵博，是清末名臣曾國藩的外曾孫；美國哈佛大學哲學博士、兩次赴德學習數理邏輯與軍事參謀；曾任兵工署長、交通部長、國防部長，人稱「兵工之父」；俞大維先後經歷大陸時期的剿匪、抗戰、國共戰爭；823戰役期間時任國防部長，如同他的名言「我自己不能去的地方，我不會派我的部下去」，多次親臨金門戰地前線慰問官兵、視察工事、洞察敵情，最終得以迎的勝利，安定台海情勢，創造奇蹟年代。

與會貴賓人手一支鮮花，依序向俞大維銅像獻花致意。(于家麒攝)

現場演唱京劇「四郎探母」的橋段迎接在家中排行「老四」的「俞四郎」回到金門這個「家」。（于家麒攝）

紀念會上，主辦單位邀請樂團以懷舊的音樂紀念這位一代偉人，更以演唱京劇「四郎探母」的橋段迎接在家中排行「老四」的「俞四郎」回到金門這個「家」。俞大維的諸多門生、故人、親友也都一一上台，口述與俞大維生前相處時光的種種佚事。

俞大維的姪女俞啟木特別從美國趕來參加伯父的逝世30周年紀念會。（于家麒攝）

俞大維的姪女俞啟木憶道，她自己從小就到美國念書，家裡也從不談及過往家事，直到她加入伯父的紀念學會，才開始了解伯父對國家的貢獻。823砲戰當天一早天還沒亮，正好在伯父家過周末的她就聽到有人竊竊私語，外出一看伯父正穿鞋要外出，副官叫她回去睡覺，等她起床就帶她去游泳，原來是伯父要趕赴前線督戰。當她再見到伯父時頭上已受傷包滿了紗布，那個印象至今仍深深地刻在她的腦海中。

洪國珍(右)向「救命恩人」俞大維的蠟像，致上最高敬意。(于家麒攝)

洪國珍帶兒子劉晉瑋到現場，以吉他伴奏演唱「海洋」緬懷「俞公公」。(于家麒攝)

出生在小金門的洪國珍說，早年金門地區醫療嚴重不足，母親懷她時因難產幾乎送命，幸虧「俞公公」正好到小金門巡視，輾轉得知消息後立刻指派衛生連醫官幫母親接生，才得以保住她們母女倆的性命。對於這位「救命恩人」洪國珍除了感激、還是感激，講到激動處她還忍不住情緒哽咽落淚。洪國珍今天還特別帶兒子劉晉瑋到現場，以吉他伴奏演唱「海洋」緬懷「俞公公」，也希望這份恩情能在她家中一直傳承下去。

紀念會後，所有與會貴賓人手一支鮮花，依序向俞大維銅像獻花致意，並參觀紀念館內俞大維的生前事蹟與生活辦公擺設；隨後並在主辦單位引領下到復國墩海邊灑花致意，遙祭俞大維與823戰役中英勇犧牲的英雄們，先烈為國捐軀的偉大精神更將長存於心。