苗栗縣衛生局與頭份市為恭醫院共同在建國花市舉辦四大癌症篩檢。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為了親鄉提早發現提早治療，頭份市為恭醫院配合苗栗縣政府衛生局及頭份市公所，8日上午在頭份市建國花市舉辦免費整合性預防保健篩檢服務，針對BC肝篩檢以及四大癌症篩檢，子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查，共同守護鄉親健康。

這次免費篩檢活動，並結合頭份創世紀扶輪社等6個扶輪社、苗栗縣榮譽觀護人協進會、頭份市衛生所及頭份市12個里與社區發展協會、苗栗縣立大同高中扶輪少年服務團等，免費為居民的健康把關。

頭份為恭醫院副院長彭桂秋表示，為恭醫院結合社區長期致力於健康篩檢活動，透過整合篩檢提高社區民眾對自身健康的重視，以及提早預防危害健康的潛在風險。隨著民眾的生活型態及飲食習慣、健康行為的改變，慢性疾病及癌症儼然成為國人最主要的健康威脅。為恭醫院邀請社區民眾踴躍參與健康篩檢活動，共同打造健康幸福的社區。

本次整合篩檢活動包括提供免費成人健康檢查、BC肝篩檢以及四大癌症篩檢，包括子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查，凡符合資格者，當日完成任一項篩檢項目，即可獲得創世紀扶輪社及苗栗縣榮譽觀護人協進會提供的白米1包。為鼓勵民眾踴躍參與癌症篩檢，另外提供首篩加碼禮，同時現場還設有胸部X光檢查、愛滋病篩檢等健康加值服務，讓大家一起守護健康，邁向幸福人生。