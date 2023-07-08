天后李玟（CoCo）日前驟逝，為此，另一位天后張惠妹昨(7日)晚在新加坡開演唱會時，特別說想要唱一首歌獻給一個人，接著清唱《我依然是你的情人》，讓台下上萬歌迷淚崩。兩人過去同期出道，免不了曾被拿來比較，還有網友挖出李玟的初戀男友張瑞哲被張惠妹的胞妹張惠春（Saya）橫刀奪愛的八卦，但當時張惠春經紀人已嚴正否認無此事。

李玟2009年上《康熙來了》曾找二姊Nancy、黃立成等人助陣，被問到二選一話題，李玟在黃立成和黃立行中選擇比較成熟的黃立成，此時黃立成反問小S怎麼沒提林智文（Steven）？被小S看破暗示李玟跟林智文曾交往過，小S接著逼供黃立成要再說出一個李玟交往過的男友？李玟此時幫忙提醒：「第一個啊第一個啊，T開頭的」，黃立成才說出是英文名字Tony的張瑞哲。

李玟曾承認和張瑞哲交往。（圖／中時資料照片）

2009.08.05 好久不見COCO李玟 （6:15起）

李玟承認張瑞哲算是自己的初戀男友，眾人問她現在遇到舊愛會尷尬嗎？她大方回不會，而且其實遇到機會很少，自己不太在乎。而過去張瑞哲和李玟是同門師兄妹，合唱過多首歌曲，李玟後來星路順遂換公司，和張瑞哲聚少離多，曾有傳言指張惠春此時介入，令張瑞哲決定和李玟提分手，但張惠春經紀人當年駁斥是假傳言，指張瑞哲和張惠春交往前早已和李玟分手。

當年張惠春經紀人已代為否認橫刀奪愛傳聞。（圖／中時資料照片）

昨晚，張惠妹在新加坡開演唱會，特別獻唱歌曲給已故的李玟，台下更坐著孫燕姿，對張惠妹隔空比愛心示愛，張惠妹唱完《我依然是你的情人》，再唱《掉了》的時候情緒太過激動一度中斷，也讓外界看到天后們之間惺惺相惜的好友誼，紛紛說：「還記得CoCo曾經說要讓阿妹來當演唱會嘉賓... 」、「一個時代闖出來的，怎麼不會惺惺相惜」、「雖然90年代末玟妹大戰，但是沒有她們的『大戰』就無法激盪出華語樂壇的盛世光景。一種惺惺相惜的英雄寂寞感。」、「啊燕姿也在我哭死」。

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