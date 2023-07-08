台中太陽於8日正式宣布蘇柏彰加盟太陽隊，在SBL有超過10年以上的資歷，豐富的經驗以及厚實的身材，將為太陽鎮守禁區！

現年34歲，身高200公分體重115公斤的蘇柏彰在SBL的（超級籃球聯賽）資歷超過10年以上， 2012-2013年曾效力台灣啤酒籃球隊、2013-2017年台中璞園籃球隊、2017-2023年台灣啤酒籃球隊，眾所周知的蘇柏彰強悍的防守、多年打球的經驗可以幫助太陽隊在禁區有更多攻防兩端的變化性。

加入太陽隊，蘇柏彰表示：「很開心能跟台中太陽簽約，與隊友配合度也不是問題，就像彭俊諺是在南山高中同班同學、蘇奕晉和盧冠軒我們都是認識已久的老對手了，當然的，再多和隊友們磨合及溝通，相信都不會有太大的問題。」

太陽總教練塔克老師表示：「球隊需要有經驗、有身高、有噸位、會防守洋將的大個子球員，蘇柏彰的到來球隊會有更多的戰術運用，相信以他的經驗很快就可以融入球隊體系。」