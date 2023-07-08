全台血液庫存量僅剩3.4天，各血型庫存量都低於4天，處於急缺狀態。（圖取自血液基金會）

全台各地連日飆高溫，血庫也亮起紅燈，目前全台血液庫存量僅剩3.4天！近期全台高溫炎熱、常有短延時強降雨，影響民眾捐血意願，台北捐血中心血液庫存量捉襟見肘，中南部血庫也受到影響，尤其以高雄捐血中心最嚴重，4種血型都急缺。

全台各地天氣炎熱，18縣市齊發高溫特報。受到天氣等因素影響，全台血庫也告急！台北捐血中心企劃課長劉俊宏指出，全台血液庫存量僅剩3.4天，各血型庫存量都低於4天，處於急缺狀態；每年逢暑假學生返鄉，加上民眾安排出國旅遊，都會面臨血液募集困難的情形，加上近期天氣熱，前陣子常有短延時強降雨，血液募集情況更不理想。

劉俊宏表示，全台4個捐血中心當中，新竹捐血中心需求量最小，缺血情況較少，但還需要供應台北、台中、高雄捐血中心的血液需求，這是過去例行的做法，但今年6月以來全台缺血情況蠻嚴重的，已陸續從新竹調動約2000袋血到台北。

劉俊宏指出，器官移植、心臟手術等情況急需用血、無法延遲，但新冠疫情3年後，出國風潮有過之而無不及，募集血液的對象較少，呼籲民眾如果現階段處於健康情況，就不要再等待，踴躍挽袖捐血。